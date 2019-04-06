Астрахань, 6 апреля, 2019, 12:10 — ИА Регнум. Подписан меморандум об установлении побратимских отношений между Астраханью и южнокорейским городом Кванъян. Подписание документа состоялось 5 апреля в рамках визита делегации Республики Корея в Астраханскую область и встречи врио губернатора Сергея Морозова и южнокорейского посла У Юн Гына. Обсуждались перспективы сотрудничества в сельскохозяйственной сфере, портовой логистике, культуре, образовании, ИТ-технологий.

(сс) Heui Jong Kim Кванъян. Южная Корея

Как сообщается на официальном сайте администрации Астраханской области, на встрече Сергей Морозов особо подчеркнул, что У Юн Гынучился в Санкт-Петербурге, а сам он прожил там 20 лет.

Мэр южнокорейского города Кванъян Чон Хёнбок поделился своими впечатлениями об Астрахани, отметив красоту ее архитектуры. Говоря о своём родном городе (откуда родом и посол), мэр отметил, что Кванъян в мировом рейтинге портов занимает 11 место. Как и в Астраханской области, там существует особая экономическая зона с промышленным и сельскохозяйственным кластером. Это может стать точкой соприкосновения двух регионов, отметил южнокорейский мэр.

Сергей Морозов добавил к списку общих тем проблему озеленения городов, отметив, что мэр южнокорейского города в 2017 году был награжден медалью за значительный вклад в озеленение своего города. Этот опыт будет очень нужен в Астрахани, где с этим есть определенные трудности.

Также глава региона остановился на теме сотрудничества в сельскохозяйственной сфере, сделав на нее упор.

«В прошлом году мы собрали более 2 млн тонн овощей и бахчевых, при этом возделываем только 40% сельхозземель. За счёт орошения мы собираем два урожая в год некоторых культур» — отметил руководитель области.

В завершении встречи было также обсужден вопрос, связанный с опытом использования портовых мощностей. Южнокорейская сторона в этом вопросе имеет определенные преимущества. Астраханская область занимает выгодное географическое положение, но портовые мощности использует не на полную мощь. Сотрудничество в этой сфере могло бы дать толчок в этом направлении.

Напомним, что в минувшем году, южнокорейский посол У Юн Гын уже посещал с рабочим визитом Астраханскую область. Тогда он встречался с губернатором Александром Жилкиным и присматривался к возможностям экономического и инвестиционного сотрудничества с Астраханской областью. Тогда его заинтересовал сельскохозяйственный потенциал, а также наработки в сфере IT-технологий.

По данным Минэкономразвития Астраханской области, объем производства валовой продукции сельского хозяйства в 2018 году составил 44 218,4 млн рублей (105,8% к уровню 2017 года). В сельском хозяйстве используются технологии капельного орошения, происходит развитие семеноводства, использование научно-обоснованных норм внесения минеральных удобрений и средств защиты растений.

На 01.01.2019 в хозяйствах всех категорий поголовье крупного рогатого скота составило 288,6 тыс. голов (100,1% к уровню соответствующего периода 32 017 года), производство скота и птицы на убой в живом весе — 71,8 тыс. тонн (101,0% к уровню соответствующего периода 2017 года), молока — 176,3 тыс. тонн (100,5%), яиц — 383,1 млн штук (145,6%)