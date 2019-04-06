Шэньчжэнь, Китай, 6 апреля, 2019, 12:09 — ИА Регнум. Руководство китайской компании Huawei рассчитывает утроить годовую выручку в течение пяти лет, заявил основатель компании Жэнь Чжэнфэй на внутреннем мероприятии компании. Об этом сообщает газета South China Morning Post.

Магазин Huawei

На мероприятии Huawei обсуждались планы по оптимизации организационной структуры предприятия. Особое внимание будет уделено подразделению, занимающемуся производству потребительских товаров. В 2018 году выручка этого подразделения выросла на 45%, тогда так выручка подразделения, производящего телекоммуникационное оборудование, практически не изменилась.

Основатель Huawei заявил, что в 2023 году выручка потребительского подразделения составит до $150 млрд, а общая выручка предприятия — $250−300 млрд.

Также он подтвердил, что в течение следующих пяти лет компания инвестирует $100 млрд в научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте в пресс-службе Huawei заявили, что выручка компании по итогам 2018 года выросла на 19,5% и впервые превысила отметку в $100 млрд.