Чебоксары, 6 апреля, 2019, 11:59 — ИА Регнум. В Чувашском государственном театре оперы и балета проходит ежегодный XXIII Международный балетный фестиваль. Открылся форум представлением труппы из Чебоксар «Аттила. Рождение легенды». В 2019 году смотр приурочен к 550-летию столице республики.

Эдгар Дега. Две балетные танцовщицы. 1879

В апреле в Чебоксарах выступят балетные труппы из Германии, Бразилии и Киргизии, а также артисты из театров Москвы, Перми и Йошкар-Олы — «Новый балет», «Балет Евгения Панфилова» и Марийского государственного театра оперы и балета. В планах — показы премьерных спектаклей.

Международный балетный фестиваль проводится в Чебоксарах с 1997 года. За эти годы участниками хореографического форума становились такие звезды сцены как Илзе Лиепа, Марк Перетокин, Морихиро Ивата, Екатерина Шипулина, Вячеслав Самодуров, Юлия Махалина, Мария Аллаш, Жанна Аюпова.