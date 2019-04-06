Москва, 6 апреля, 2019, 12:07 — ИА Регнум. Российский сериал «Гоголь» будет показан в Соединенных Штатах, Канаде и Великобритании, сообщает 5 апреля пресс-служба «Газпром-медиа».

Цитата из т/с «Гоголь». реж. Егор Баранов. 2019. Россия Александр Петров в роли Николая Гоголя

Это стало возможно благодаря покупке прав на трансляцию видеосервисом Amazon Prime Video. Внимание американской компании было привлечено популярностью российского проекта.

Примечательно, что телесериал был создан телеканалом ТВ-3, но первоначально был показан в кинотеатрах, его кассовые сборы составили свыше 1 млрд 300 млн рублей.

Сериал Гоголь, состоящий из трех полнометражных картин, посвящен творчеству великого русского писателя, путешествию по мистическим закоулкам его творчества. Проект был удостоен премии ТЭФИ как главное событие телесезона.