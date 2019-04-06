Москва, 6 апреля, 2019, 12:06 — ИА Регнум. 552 мероприятия по пресечению незаконной реализации SIM-карт операторов мобильной связи провёл в первом квартале 2019 года Роскомнадзор совместно с МВД России. Об этом 6 апреля сообщила пресс-служба Роскомнадзора.

SIM-карты

В результате проведённых мероприятий правоохранителями было изъято 27 229 незаконно реализуемых SIM-карт. Большая часть изъятых SIM-карт принадлежала ПАО «ВымпелКом» (13 260 штук), на втором месте по незаконной реализации оказались SIM-карты ПАО «МТС» (8401 штука), на третьем месте — ПАО «МегаФон» (2067 штук). Также были изъяты 3501 SIM-карт других операторов связи.

Были составлены 198 протоколов об административных нарушениях. В основном нарушения касались продажи SIM-карт без договора и без предоставления документов, удостоверяющих личность, покупателем. Кроме того, нарушения были связаны с заключением договоров об оказании услуг мобильной связи лицом, не имеющим на это прав.

Также сообщается о продолжении работы по противодействию незаконной продаже SIM-карт через сеть интернет. Роскомнадзором за первые три месяца 2019 года было выявлено 196 признаков нарушений. Уведомления о них были направлены ведомством в МВД РФ для принятия мер в случае подтверждения нарушений.

Ранее ИА REGNUM сообщало о штрафе, присуждённом социальной сети Twitter по обращению Роскомнадзора. При этом компания считает штраф необоснованным и собирается обжаловать решение суда.