Псков, 6 апреля, 2019, 11:46 — ИА Регнум. На XXIX Международных Ганзейских днях в Пскове 27−30 июня будет разрешена продажа слабоалкогольной продукции, несмотря на установленные региональными законами запреты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил глава Пскова Иван Цецерский.

Pskovgorod.ru Ганза — связь времен

«Ганза всегда предусматривает продажу слабоалкогольной продукции. И мы доказали федеральному организационному оргкомитету, что это один из элементов ганзейского праздника», — пояснил Цецерский.

Продажу пива в местах массовых гуляний в Пскове разрешат только на три дня ганзейского фестиваля. По словам Цецерского, выпускные вечера в школах Пскова, которые по закону должны быть безалкогольными, перенесут: взаимопонимание с руководством образовательных учреждений и школьниками найдено.

Читайте также: Псковский губернатор: Ганза не должна лишить выпускников праздника

Кроме того, для организации традиционного ганзейского рынка, которым сопровождаются любые Международные Ганзейские дни, участникам из Европы облегчат ввоз продукции в Россию.

Иван Цецерский поблагодарил за понимание федеральный организационный комитет по подготовке мероприятия во главе с вице-премьером правительства РФ Ольгой Голодец, которая поддержала просьбу псковичей ввести особый порядок ввоза товаров из-за рубежа в РФ для организации торговли на Ганзейских днях в Пскове. Подобный порядок действовал на время Чемпионата мира по футболу в России в 2018 году.

Решение Евразийской экономической комиссии по этому вопросу ожидается в апреле-мае, после чего все детали будут согласованы с Федеральным таможенным комитетом России.

«Не попадают отдельные виды санкционной продукции, но ничего страшного в этом нет. Небольшие объёмы товаров презентационного порядка на Ганзейских днях в Пскове будут», — заявил Иван Цецерский.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, международные Ганзейские дни Нового времени во Пскове в 2019 году пройдут в России во второй раз, спустя 10 лет после того, как в 2009 году они впервые состоялись в Великом Новгороде. Власти Пскова ожидают, что 4-дневный фестиваль посетят не менее 0,5 млн гостей. Только в составе официальных делегаций из 80 городов России и Европы — 1600 человек.