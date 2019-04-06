Окленд, США, 6 апреля, 2019, 11:43 — ИА Регнум. Баскетбольный «Голден Стэйт Уорриорз» обыграл команду «Кливленд Кавальерс» в матче регулярного сезона НБА.

(сс) Keith Allison Стивен Карри в составе баскетбольного клуба «Голден Стэйт Уорриорз»

Встреча проходила на паркете «Оракл-Арены» в Окленде и закончилась победой хозяев со счетом 120:114.

Наиболее результативным игроком встречи оказался защитник «Уорриорз» Стивен Карри, набравший в матче 40 очков, реализовав 9 из 12 очков из-за дуги. Коллега Карри по клубу Дреймонд Грин набрал в матче 20 очков.

У их оппонентов самым результативным стал Колин Секстон, записавший на свой счет 27 очков за игру.

Отметим, по итогам игры «Голден Стэйт» с соотношением побед/поражений 52−2 укрепили свое лидерство в западной конференции НБА, досрочно обеспечив себе выход в плей-офф нынешнего сезона. «Кливленд» с показателем 19−60 на предпоследнем, четырнадцатом месте востока вне зоны финального розыгрыша.