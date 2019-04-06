Вашингтон, 6 апреля, 2019, 11:32 — ИА Регнум. Актриса Ярдли Смит, озвучивающая персонажа Лизу в мультсериале «Симпосны», заявила о возможном завершении популярного проекта, об этом 6 апреля сообщает издание The Sun.

Цитата из м/с «Симпсоны». 1989. США Крик

Сериал выходит на телеканале Fox, который заявил о создание еще нескольких сезонов мультфильма, однако в связи со слиянием канала с компанией Disney, его судьба была поставлена под вопрос: указанная телекомпания создает продукцию для «всей семьи», но «Симпсоны» не вполне подпадают под данную категорию.

Напомним, популярный мультсериал «Симпсоны» был создан в 1989 году, вымышленные герои проекта в сатирической форме обличают стереотипы и предрассудки американского общества, что и принесло ему заслуженную славу во всем мире, не увядающую на протяжении 30 лет.