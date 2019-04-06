Якутск, 6 апреля, 2019, 11:32 — ИА Регнум. Уголовное дело возбуждено против жительницы Якутска, оставившей без присмотра трёхмесячного ребёнка на четыре дня. Об этом 6 апреля сообщила пресс-служба МУ МВД России «Якутское».

(сс) pajuboyoung Мама, не уходи!

По информации пресс-службы, 3 апреля в полицию поступило сообщение о детском плаче, доносящемся из квартиры в многоквартирном жилом доме на улице Петровского в Якутске. После вскрытия входной двери полицией в квартире был обнаружен трёхмесячный ребёнок. Выяснилось, что ребёнок находился в доме с 30 марта без попечения матери.

Как выяснили сотрудники полиции, причиной отсутствия матери ребёнка явилось активное употребление алкогольных напитков. При этом женщину сопровождал второй ребёнок, мальчик трёх лет. Перед уходом из дома женщина доверила присмотр за младенцем своему брату, неоднократно судимому гражданину, который ушёл из квартиры рано утром 3 апреля и уехал из города.

Отделом дознания МУ МВД России «Якутское» было возбуждено уголовное дело в отношении матери детей, 37-летней жительницы Якутска по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сопряженном с жестоким обращением.

Младенец в настоящее время проходит курс лечения в детской больнице, его брат, мальчик трёх лет, помещён в дом ребёнка.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возбуждении уголовного дела против жительницы Новой Москвы по факту ненадлежащего исполнения родительских обязанностей. Сын женщины, мальчик девяти лет, регулярно оставался один без еды и денег. Ребёнок был серьёзно болен.