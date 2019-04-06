Оксфорд, Великобритания, 6 апреля, 2019, 11:18 — ИА Регнум. Исследование международной группы учёных показало, что употребление алкоголя в небольших дозах не снижает риск инсульта. Статья опубликована в медицинском журнале The Lancet.

Цитата из к/ф «Бриллиантовая рука». реж. Леонид Гайдай. 1968. СССР «Врачи рекомендуют — успокаивает нервную систему, расширяет сосуды. Пейте!»

Учёные из Оксфордского университета, Пекинского университета и Китайской академии медицинских наук провели исследование, для которого использовали данные биобанка China Kadoorie. В рамках этого проекта по изучению хронических заболеваний в период с 2004 по 2008 год у 500 тысяч жителей Китая собирались анкетные данные, а также образцы крови.

Для того, чтобы выделить группы людей, не употребляющих алкоголь, исследователи использовали генетические данные. Особенностью восточноазиатских народов является распространённость генетических вариантов, которые вызывают непереносимость алкоголя. Такие генетические варианты (rs671 и rs1229984) были обнаружены у более 160 тысяч мужчин и женщин, принявших участие в исследовании. Учёные установили, что среди людей с генетическим вариантом rs671 только 1% употребляет алкогольные напитки.

Далее авторы проанализировали имеющиеся анкетные данные и соотнесли их с генетическими факторами. Исследование показало, что риск инсульта увеличивается с ростом употребления алкоголя. В частности, ежедневное употребление четырёх алкогольных напитков (небольшой бокал вина или банка пива) увеличивало риск возникновения инсульта на 35%. При этом не было обнаружено защитных положительных эффектов при употреблении небольших доз алкоголя.

«Мы не обнаружили факторов, свидетельствующих о том, что умеренное употребление алкоголя снижает риск инсульта. Даже умеренное употребление увеличило вероятность инсульта, однако мы планируем собрать больше доказательств», — отметил один из авторов исследования Чжэнмин Чен в комментарии изданию EurekAlert!

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