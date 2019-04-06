Донецк, 6 апреля, 2019, 11:15 — ИА Регнум. Двадцать раз за прошедшие сутки был нарушен режим прекращения огня украинскими боевиками. Об этом 6 апреля сообщил пресс-центр представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

(сс) пресс-служба 56-ой отдельной мотопехотной бригады (Украина) Обстрел ВСУ

При обстрелах территории ДНР войсками Украины использовалось следующее запрещённое вооружение: миномёты калибром 82 мм и 120 мм, снайперское оружие, гранатомёты, крупнокалиберное стрелковое и стрелковое оружие.

Под обстрелом со стороны ВСУ оказались следующие населённые пункты: Донецк (Вольво-центр и посёлок шахты «Трудовская»), Гольмовский, Зайцево, Ясиноватая, Спартак, Веселое, Докучаевск, Октябрь, Коминтерново.

При этом посёлок Спартак был обстрелян боевиками ВСУ во время проведения в нём ремонтно-восстановительных работ.

Также при обстрелах были повреждены два дома в посёлке Коминтерново, а в посёлке Гольмовский был полностью разрушен жилой дом прямым попаданием мины калибром 120 мм.

Жертв и пострадавших среди мирных граждан ДНР нет. Общее количество боеприпасов, применённых украинскими войсками по территории ДНР составило 102 единицы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о девяти случаях нарушения режима перемирия войсками Украины. Общее число выпущенных ВСУ боеприпасов составило 109 единиц.