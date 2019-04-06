Лос-Анджелес, США, 6 апреля, 2019, 11:05 — ИА Регнум. Баскетбольный клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл баскетболистов «Лос-Анджелес Клипперс» в матче регулярного сезона НБА.

(сс) Martin Springall Спортивный комплекс «Стэйплс-центр». Домашняя арена баскетбольного клуба «Лос-Анджелес Лейкерс»

Игра, прошедшая на паркете «Стэйплс-центра» в Лос-Анджелесе, закончилась со счетом 122:117 в пользу «Лейкерс».

Самым результативным в матче стал защитник «Лейкерс» Алекс Карузо, который смог оформить в матче дабл-дабл с 32 очками и 10 подборами. Кроме него дабл-даблы на счету Джавэйла Макги с 18 очками при 10 поборах, и Рэджона Рондо с 15 очками и 12 результативными передачами.

Самым результативным и «Клипперс» стал Данло Галлинари, набравший за игру 27 очков.

Отметим, по итогам встречи «Лейкерс» с соотношением побед/поражений 35−44 находятся на одиннадцатом месте турнирной таблицы западной конференции НБА вне зоны плей-офф. «Клипперс» там же на шестом месте с показателем 47−32, обеспечив себе участие в плей-офф.