Москва, 6 апреля, 2019, 10:49 — ИА Регнум. Очередной инцидент произошёл в популярном телешоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1» 4 апреля. Ведущий программы Владимир Соловьёв выгнал из студии польского «эксперта» Якуба Корейбу, который сделал ряд провокационных заявлений.

Kremlin.ru Владимир Соловьев

Так, Корейба заявил, что большинство евреев, которые претендуют на компенсации за Холокост, якобы являются жуликами, притворяющимися наследниками жертв. Затем Корейба обвинил Советский Союз в том, что он якобы дружил с нацистской Германией тогда, когда нацисты уничтожали евреев в Польше.

Соловьёв крайне возмутился этими провокационными высказываниями Корейбы и выгнал того из студии.

«Ты все сказал? А теперь пошёл отсюда, пока я тебя не взял за нос и не выкинул», — сказал Соловьёв.

Также Соловьёв заявил Корейбе, что большинство евреев в Польше было убито не немецкими нацистами, а самим поляками.

Из студии «России 1» Корейбу выводила охрана.

Когда Корейбу вывели, Соловьёв сказал, что для него такого человека больше не существует, а также посоветовал сжечь стул, на котором сидел Корейба.

После этого в интервью телеканалу «Царьград» Соловьёв признался, что Корейба произвёл на него впечатление «бесноватого», и спасло польского «эксперта» только то, что Соловьёв не считает возможным бить людей, которых сам пригласил в студию.

Корейба же после эфира на «России 1» подчеркнул, что от своих слов он отказываться не будет и даже готов их повторить. В бездействии при уничтожении евреев в Польше он обвинил уже не только СССР, но и США, Великобританию и Францию.