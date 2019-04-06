Москва, 6 апреля, 2019, 10:43 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что нижняя палата парламента могла бы участвовать в назначении министров. Соответствующие изменения могли бы быть внесены в Конституцию РФ.

Kremlin.ru Вячеслав Володин

«Было бы целесообразно — подчеркну, на мой взгляд — дополнительно рассмотреть вопрос участия Госдумы в формировании правительства РФ», — цитирует Володина сайт Госдумы.

По его словам, это логичное продолжение реализации нормы ежегодного отчета правительства перед депутатами.

По Конституции, Госдума участвует только в назначении премьер-министра — депутаты могут дать согласие на предложенную президентом кандидатуру. При этом членов правительства премьер-министр назначает самостоятельно, без дополнительных консультаций.

«Президент РФ принимает решение о составе правительства по представлению председателя правительства, но без возможности опереться на альтернативную позицию или мнение по кандидатура», — считает Володин.

Однако, отмечает он, правительство осуществляет исполнительную власть как коллегиальный орган.

«В этой связи было бы правильно, на мой взгляд, чтобы Госдума как минимум участвовала в консультациях при назначении членов правительства. Это могут быть соответствующие процедуры, но они требуют внесения изменений в Конституцию», — заявил Володин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Володин предложил поправки в Конституции, по его мнению, целесообразно расширение полномочий Федерального Собрания, в первую очередь в вопросах парламентского контроля правоприменения.