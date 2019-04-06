Чарлстон, США, 6 апреля, 2019, 10:33 — ИА Регнум. Теннисистка из Пуэрто-Рико Моника Пуиг (Monica Puig) обыграла представительницу США Даниэль Коллинз в четвертьфинальном матче теннисного турнира Volvo Car Open Пуиг в Чарльстоне (США).

(сс) Keith Allison Моника Пьюиг

Пуиг одержала верх в двух сетах со счетом 6:3, 6:2.

Спортсменки провели на корте 1 час 34 минуты. Победительница, занимающая 63-ю строчку в рейтинге WTA, в течение этого времени пять раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и смогла реализовать 5 брейк-пойнтов. Её соперница, являющаяся 34-й ракеткой мира, за это же время пять раз подала навылет, трижды ошиблась при подаче и реализовала один брейк-пойнт.

Счет личных встреч теннисисток стал 1:1.

Соперницей пуэрториканской спортсменки в полуфинале на турнире в Чарльстоне станет ещё одна представительница США Мэдисон Киз.