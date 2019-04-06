Орландо, США, 6 апреля, 2019, 10:07 — ИА Регнум. Баскетбольный клуб «Орландо Мэджик» нанес поражение с разгромным счетом баскетболистам «Атланта Хоукс» в матче регулярного сезона НБА.

(сс) Mike Никола Вучевич в составе баскетбольного клуба «Орландо Мэджик»

Игра проходила на паркете «Эмвей-центра» в Орландо и закончилась разгромом гостей со счетом 149:113 (42:18, 39:30, 32:32, 36:33).

Самыми результативным игроком встречи стал оформивший в матче дабл-дабл с 25 очками и 11 подборами черногорский центровой «Орландо» Никола Вучевич. Сразу три его коллеги по клубу Эван Фурнье, Терренс Росс и Никола Вучевич также смогли набрать за игру по 25 очков.

У их оппонентов наиболее результативным оказался Трей Янг, который набрал за игру 22 очка. Ещё один игрок «Атланты» Деандре Бембри оформил дабл-дабл в матче с 14 очками и 10 результативными передачами.

Отметим, «Орландо» с соотношением побед/поражений 40−40 находится на шестом месте турнирной таблицы восточной конференции НБА и продолжает сражаться за выход в плей-офф. «Атланта» там же на тринадцатой позиции с показателем 29−51 и уже потеряла шансы на выход в финальную серию.