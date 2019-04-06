Лазарев рассказал, кто будет его главным соперником на «Евровидении — 2019»
Москва, 6 апреля, 2019, 09:45 — ИА Регнум. Российский певец Сергей Лазарев считает, что главным его соперником на предстоящем песенном конкурсе «Евровидение — 2019» будет он сам из конкурса «Евровидение — 2016», в котором Лазарев также представлял Россию и занял третье место. Об этом сегодня, 6 апреля, сообщает телеканал «Звезда».
Лазарев считает, что многие зрители в первую очередь будут сравнивать его выступление на конкурсе 2019 года с предыдущим выступлением на «Евровидении — 2016».
«Главный мой соперник — это я сам в 2016 году. Посмотрим, как будет. Я не могу предугадывать», — сказал Лазарев.
Певец отметил, что уже начал подготовку к конкурсу и параллельно продолжает свой гастрольный тур.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лазарев выступит на «Евровидении — 2019» с довольно неоднозначной песней Scream, которую написал Филипп Киркоров в соавторстве с греческим композитором Димитрисом Контопулосом.
Напомним, что «Евровидение — 2019» пройдёт с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.