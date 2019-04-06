Москва, 6 апреля, 2019, 09:45 — ИА Регнум. Российский певец Сергей Лазарев считает, что главным его соперником на предстоящем песенном конкурсе «Евровидение — 2019» будет он сам из конкурса «Евровидение — 2016», в котором Лазарев также представлял Россию и занял третье место. Об этом сегодня, 6 апреля, сообщает телеканал «Звезда».

(сс) Albin Olsson Сергей Лазарев представляет Россию с песней «Ты — единственная» во время репетиции перед первым полуфиналом Евровидения-2016 в Стокгольме

Лазарев считает, что многие зрители в первую очередь будут сравнивать его выступление на конкурсе 2019 года с предыдущим выступлением на «Евровидении — 2016».

«Главный мой соперник — это я сам в 2016 году. Посмотрим, как будет. Я не могу предугадывать», — сказал Лазарев.

Певец отметил, что уже начал подготовку к конкурсу и параллельно продолжает свой гастрольный тур.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лазарев выступит на «Евровидении — 2019» с довольно неоднозначной песней Scream, которую написал Филипп Киркоров в соавторстве с греческим композитором Димитрисом Контопулосом.

Напомним, что «Евровидение — 2019» пройдёт с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.