Бабушка и двое её внуков погибли при пожаре во Владимирской области
Вязники, Владимирская область, 6 апреля, 2019, 09:48 — ИА Регнум. Двое малолетних детей и их бабушка погибли при пожаре во Владимирской области. Об этом 6 апреля сообщила пресс-служба следственного управления следственного комитета РФ по региону.
Сообщение о пожаре поступило в региональное отделение ГУ МЧС 5 апреля в 23:20 по местному времени. Возгорание произошло в двухэтажном двухквартирном жилом доме на улице Кирова в городе Вязники Владимирской области.
Общая площадь пожара составила 20 кв. метров. К ликвидации пожара были привлечены 7 единиц техники и 15 человек личного состава.
На месте пожара были обнаружены тела трёх погибших: женщины 54-х лет, 8-месячной девочки и пятилетнего мальчика. Ещё один ребёнок 8-ми лет успел выбежать из дома, он был госпитализирован с признаками отравления угарным газом.
По данным следствия, возможной причиной смерти людей стало отравление угарным газом.
Сообщается, что в квартире проживала многодетная семья, характеризовавшаяся как благополучная, и бабушка детей. Накануне трагедии родители оставили троих детей под присмотром бабушки.
Возможной причиной возникновения пожара следователи называют неосторожное обращение с огнём. В настоящее время проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшей трагедии.
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