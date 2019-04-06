Торонто, Канада, 6 апреля, 2019, 09:46 — ИА Регнум. Имена трёх первых звезд прошедшего игрового дня названы 6 апреля на официальном сайте НХЛ.

(сс) johnwooten Форма хоккейного клуба «Коламбус Блю Джекетс»

Первой звездой дня признан российский форвард команды «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин, который забросил гол и записал на свой счет победный буллит в матче его команды с клубом «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:2 Б в пользу «Коламбуса»).

Второй звездой прошедшего игрового дня стал нападающий клуба «Чикаго Блекхоукс» Патрик Кейн, оформивший дубль во встрече с клубом «Даллас Старз» (6:1 в пользу «Чикаго).

Третьей звездой признан коллега Панарина по клубу — российский голкипер Сергей Бобровский, который в том же матче смог отразить 25 из 27 бросков по своим воротам.

Отметим, заключительные матчи текущего регулярного чемпионата НХЛ состоятся в ночь на 7 апреля.