Монтеррей, Мексика, 6 апреля, 2019, 09:35 — ИА Регнум. Теннисистка из Словакии Магдалена Рыбарикова обыграла в матче четвертьфинала представительницу США Сачию Викери и первой вышла в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Монтеррее (Мексика).

(сс) Christian Mesiano Магдалена Рыбарикова

Словацкая спортсменка одержала победу в двух сетах со счетом 6:4, 6:4.

Соперницы провели на корте 1 час 33 минуты. Рыбарикова, являющаяся 71-й в рейтинге WTA, в течение этого времени восемь раз подала навылет, допустила четыре дойные ошибки и смогла реализовать 2 брейк-пойнта из 5 возможных. Её оппонентка, находящаяся в рейтинге WTA на 167-й строчке, смогла один раз подать навылет и трижды ошиблась при подаче, не реализовав ни одного брейк-пойнта.

Счет личных встреч теннисисток стал 1:1 по итогам прошедшей встречи.

Соперницей Рыбариковой в полуфинале станет испанская теннисистка Гарбинье Мугруса, ранее победившая в другом матче четвертьфинала представительницу Франции Кристину Младленвич.