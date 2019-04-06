Оклахома-сити, США, 6 апреля, 2019, 09:22 — ИА Регнум. Баскетбольный клуб «Детройт Пистонз» проиграл команде «Оклахома-Сити Тандер» в матче регулярного сезона НБА.

(сс) Keith Allison Рассел Уэстбрук в составе баскетбольного клуба «Оклахома-Сити Тандер»

Встреча проходила на площадке «Чизпик Энерджи-Арены» в Оклахома-Сити и закончилась со счетом 123:110 в пользу хозяев.

Несмотря на проигрыш, наиболее результативным игроком матча стал нападающий «Детройта» Блейк Гриффин, который смог набрать в матче 45 очков, реализовав 9 из 14 бросков из-за дуги.

У победителей самым результативным оказался Пол Джордж, в активе которого 30 очков за игру. Трое его коллег по клуб оформили во встрече дабл-дабл: Расселл Уэстбрук с 19 очками и 15 результативными передачами, Стивен Адамс с 14 очками и 14 подборами, и Деннис Шрёдер с 14 очками и 10 голевыми передачами.

Отметим, несмотря на проигрыш «Детройт» с соотношением побед/поражений 39−40 сохраняет шансы на выход в плей-офф нынешнего сезона НБА, находясь на восьмой позиции в турнирной таблице восточной конференции. «Оклахома» с показателем 46−33 на седьмом месте запада, гарантировав себе участие в финальной серии.