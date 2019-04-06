Москва, 6 апреля, 2019, 09:05 — ИА Регнум. Облачную погоду и небольшие осадки обещают синоптики в Москве 6 и 7 апреля. Информация об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Весна в Москве

На выходных, 6 и 7 апреля в Москве синоптики прогнозируют температуру воздуха 6…8 градусов выше ноля. Погода ожидается преимущественно облачная, вероятность осадков 6 апреля составит 57%, 7 апреля эта вероятность повысится до 71%.

Ветер будет дуть преимущественно северный, скорость ветра составит 1−2 метра в секунду.

Ночью в Москве температура воздуха снизится до 3…4 градусов тепла, 7 апреля ожидается переменная облачность, возможны небольшие кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. Скорость ветра возрастёт до 2−3 метров в секунду.

Атмосферное давление днём 6 апреля составит 754 мм рт. ст., 7 апреля атмосферное давление снизится до 750 мм рт. ст.

Ранее ИА REGNUM сообщало о прогнозе погоды на выходные дни (6−7 апреля) в Москве.