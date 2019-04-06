Вашингтон, 6 апреля, 2019, 09:04 — ИА Регнум. Приложение Instagram нельзя будет запустить на мобильных устройствах на базе операционной системы Windows 10 Mobile с 30 апреля. Об этом сообщает Neowin.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Приложение Instagram

По данным портала, пользователи устройств с мобильной операционной системой от Microsoft, начали получать сообщения о скором прекращении поддержки приложения для запуска социальной сети Instagram. После прекращения поддержки приложения в Microsot советуют заходить в Instagram через интернет-браузер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе в Microsoft рассказали о планах по прекращению поддержки операционной системы для мобильных устройств Windows 10 Mobile. Выпуск обновлений для последней версии этой операционной системы будет прекращён 10 декабря 2019 года. После прекращения поддержки в Microsoft советуют пользователям устройств с Windows 10 Mobile перейти на операционные системы Android или iOS.