Уфа, 6 апреля, 2019, 08:51 — ИА Регнум. Шесть жилых домов остаются затопленными талыми водами в Уфе. Об этом 6 апреля сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Башкирии.

Павел Брюллов. Весна. 1875

По данным регионального ведомства, подтопление талыми водами придомовых территорий произошло в селе Максимовка Калининского района Уфы. Подъём уровня талых вод начался 4 апреля. Всего затопило девять жилых домов.

В настоящее время количество подтопленных территорий уменьшилось до шести. В домах проживают 20 человек, в том числе пять детей. На месте подтопления ведётся круглосуточное дежурство, работают три мотопомпы и одна пожарно-насосная станция.

Отмечается, что эвакуация людей не требуется, угрозы жизни и здоровью граждан нет. Ситуация находится под контролем ГУ МЧС по региону.

Ранее ИА REGNUM сообщало об осложнении паводковой обстановки в селе Теньга на Алтае. Из-за активного таяния снега в результате резкого потепления здесь были подтоплены 22 домовладения.