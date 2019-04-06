Симферополь, 6 апреля, 2019, 08:29 — ИА Регнум. Разведку вдоль Черноморского побережья России провёл патрульный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon. Об этом 5 апреля сообщил мониторинговый ресурс PlaneRadar на своей странице в Twitter.

(сс) U.S. Navy photo by Lt. Mark Baden Разведывательный полет

По данным PlaneRadar, патрульный противолодочный самолёт, Boeing P-8A Poseidon, ВМС США (VP-26), с бортовым номером 168 852 выполнял разведываетльный полёт вдоль побережья Крыма.

Самолёт входит в состав 26-й патрульной эскадрильи ВМС США, базирующейся во Флориде.

Незадолго до этого разведывательную миссию вдоль Черноморского побережья России и вдоль линии разграничения на Донбассе провёл Стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B-40 Global Hawk, вылетевший с авиабазы в Греции.

Разведываетельный полёт БПЛА длился в общей сложности более 17 часов. Из них почти семь часов БПЛА проводил мониторинг линии разграничения на Донбассе.

Ранее ИА REGNUM сообщало о разведывательном полёте самолёта-разведчика ВВС США вдоль берегов Крыма. Стоит отметить, что в последнее время резко возросло число полётов иностранных разведывательных самолётов и БПЛА вдоль границ России.