Порту, Португалия, 6 апреля, 2019, 08:29 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Порту» нанес поражение с сухим счётом команде «Боавишта» в матче 28-го тура португальского чемпионата и вышел на первое место в турнирной таблице.

Антон Зайцев. soccer.ru Футбольный клуб «Порту»

Игра, проходившая на поле стадиона «Драгау» в Порту, закончилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Счет в игре был открыт в конце первого периода встречи, когда в ворота гостей арбитр назначил пенальти, который удачно реализовал нападающий «Порту» Тикиньо (41-я минута). Затем в начале второго периода (48-я) хавбек хозяев Отавио удвоил преимущество своей команды, приведя счет к итоговому результату.

Отметим, по итогам матча «Порту», набрал 69 очков, вышел на первое место в чемпионате Португалии. «Боавишта» с 29 очкам находится на тринадцатой строчке.