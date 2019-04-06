Вашингтон, 6 апреля, 2019, 08:18 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Чикаго Блекхоукс» нанес разгромное поражение команде «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

(сс) Lisa Gansky Патрик Кейн в составе хоккейного клуба «Чикаго Блекхоукс»

Игра проходила на льду арены «Юнайтед-центр» в Чикаго и закончилась разгромом гостей со счетом 6:1.

Хозяева просто-таки доминировали на своем льду с самого начала и просто-таки подавили «Даллас», позволив отыграть только одну шайбу и ту — в большинстве.

В составе победителей шайбами отметились оформивший в матче дубль Патрик Кейн (16-я, 57-я минуты), Доминик Кагун (32-я), Крис Куниц934-я), Дилан Строум (38-я) и Слэйтер Куккук (41-я).

На все это гости смогли ответить единственной шайбой престижа, которую забил на 48-й минуте Джоэл Л’Эсперанс, удачно реализовав численное преимущество своей команды.

Российский форвард «Далласа» Александр Радулов записал на свой счет в матче одну результативную передачу, его российский же коллега по команде голкипер Антон Худобин смог отразить 26 из 32 бросков по своим воротам.

Отметим, по итогам встречи «Чикаго» с 84 очками находится вне зоны попадания в плей-офф на десятом месте турнирной таблицы западной конференции НХЛ. «Даллас» там же на седьмой позиции с 91 очком и гарантировал себе участие в финальной серии.