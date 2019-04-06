Сейлем, США, 6 апреля, 2019, 08:05 — ИА Регнум. Двоим студентам из Китая, обучающимся в США, предъявили обвинения в мошенничестве с использованием поддельных смартфонов компании Apple в крупном размере. Об этом сообщает The Oregonian со ссылкой на материалы окружного суда штата Орегон.

(сс) Paul Hudson IPhone

По данным издания, двое молодых людей их Китая, обучающихся в Университете штата Орегон и Общественном колледже Линн Бентон, незаконно ввезли на территорию США партию поддельных смартфонов iPhone. С 2017 года они стали обращаться в службы технической поддержки компании Apple с жалобами на неисправность устройств.

В общей сложности студенты подали более 3 тысяч обращений, в половине случаев в Apple признали неисправность поддельных смартфонов и заменили их оригинальными моделями. Ущерб компании оценивается почти в $900 тысяч.

Мошенническая схема была раскрыта сотрудниками таможни, у которых возникли подозрения в связи с регулярными поставками смартфонов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле компания Apple запустила производство смартфонов iPhone 7 на заводе в Бангалоре. Ранее американская компания производила в Индии только смартфоны iPhone SE и iPhone 6s.