Шарлотт, США, 6 апреля, 2019, 08:05 — ИА Регнум. Баскетбольный клуб «Шарлотт Хорнетс» переиграл команду «Торонто Рапторз» в матче регулярного сезона НБА.

(сс) tookapic Баскетбольный мяч

Проходившая на площадке «Спектрум-центр» в Шарлотт игра завершилась со счетом 113:111 в пользу хозяев.

Наиболее результативными игроками матча оказались форварды «Шарлотт» Кемба Уокер и «Торонто» Кавай Леонард, оба набравшие по 29 очков за матч.

Также в составе победителей 22 очка на счету Джереми Лэмба. Его коллега по клубу Фрэнк Камински оформил во встрече дабл-дабл с 22 очками и 13 подборами.

Отметим, данная победа позволила «Шарлотт» продолжить борьбу за выход в плей-офф. Клуб с соотношением побед/поражений 37−42 находится на десятом месте турнирной таблицы восточной конференции НБА. «Торонто» с показателем 56−24 на втором месте там же и давно обеспечило себе участие в плей-офф.