Москва, 6 апреля, 2019, 07:39 — ИА Регнум. Министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин посмеялся над словами министра иностранных дел Украины Павла Климкина, который, в свою очередь, высказался о поражении Киева в споре с Москвой по транзиту товаров во Всемирной торговой организации. Соответствующее сообщение Орешкин опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook.

UTR News Климкин просит помощи

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ещё 1 января 2016 года Россия ввела ограничения на транзит украинских товаров через российскую территорию в Казахстан, а с лета 2016 года ещё и в Киргизию. В 2017 году Украина подала жалобы на эти ограничения в ВТО.

Накануне, 5 апреля, третейская группа Органа по разрешению споров ВТО признала, что требования Украины необоснованны и Россия может вводить ограничения на транзит украинских товаров через свою территорию.

На своей странице в сети микроблогов Twitter глава МИД Украины Климкин написал, что тем, кто представлял Украину в ВТО и участвовал в третейском разбирательстве, следовало бы слушать то, что им говорил МИД Украины.

«Иногда стоит все же прислушаться к МИД и по стратегии, и по тактике», — написал Климкин.

Российский журналист Андрей Колесников на страницах социальной сети Facebook поинтересовался у министра Орешкина, не жалко ли ему «бедных украинцев» в связи с поражением Киева в споре в ВТО.

«Им самих себя не жалко», — написал в ответ Орешкин и оставил ссылку на сообщение Климкина в Twitter.