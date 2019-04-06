Киншаса, 6 апреля, 2019, 07:40 — ИА Регнум. Число умерших от болезни, вызванной вирусом Эбола, в Демократической Республике Конго (ДРК) достигло 702 человек с конца июля 2018 года по настоящее время. Об этом в ночь на 6 апреля сообщило министерство здравоохранения страны в своём Twitter.

(сс) UNMEER Эбола

По данным минздрава Конго на 5 апреля в стране зафиксировано 1117 случаев заболевания лихорадкой Эбола, подтверждённых случаев — 1051, вероятных — 66.

Умерло от заболевания 702 человека, число выздоровевших составило 339 человек. В течение суток 4 апреля было выявлено 10 заболевших и семь умерших от болезни. Обследуются 295 пациентов с подозрением на вирус. Вакцинацию от вируса лихорадки Эбола прошли с 8 августа 2018 года 95 127 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о заявлении Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), которая сообщила о новой вспышке заболеваемости лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго.

По данным ВОЗ, за последнюю неделю количество зарегистрированных случаев заболевания вирусом Эбола достигло 57, затем резко возросло до 72. При этом, согласно даннным минздрава Конго, треть случаев заболевания произошла за пределами медицинских учреждений. Нынешняя вспышка заболевания уже десятая в ДРК.