Санкт-Петербург, 6 апреля, 2019, 07:40 — ИА Регнум. Форвард санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Артём Дзюба поддержал снявшегося с турнира UFC FIGHT NIGHT в Санкт-Петербурге российского бойца в смешанном стиле Александра Волкова. Об этом сам футболист написал 6 апреля в своем аккаунте в Instagram.

Дарья Антонова ИА REGNUM Артём Дзюба

В своем сообщении Дзюба обращается к Волкову говоря, что он понимает, как бойцу и его команде нелегко и обидно из-за того, что им пришлось сняться с турнира. Однако, как считает нападающий «Зенита», команда Волкова сильна и cможет преодолеть сложившуюся ситуацию, чтобы затем вернуться, став ещё сильнее и злее.

«С нетерпением буду ждать твоего следующего боя!», — заключает Артем Дзюба.

Отметим, ранее Александра Волкова на турнире UFC FIGHT NIGHT в Санкт-Петербурге, на котором боец должен был встретиться с Алистаром Оверимом, заменил другой российский боец Алексей Олейник. Сам Волков заявил, что он снимается с турнира из-за проблем со здоровьем.