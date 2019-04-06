Нью-Йорк, США, 6 апреля, 2019, 07:22 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Коламбус Блю Джекетс» обыграл в серии послематчевых буллитов команду «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

(сс) Michael Miller Хоккеист «Коламбус Блю Джекетс»

Проходившая на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» игра завершилась со счетом 3:2 в серии буллитов в пользу гостей.

В составе победителей голы на счету Райана Дзингеля (43-я минута) и российского форварда «Коламбуса» Артемия Панарина (55-я). Также на счету российского нападающего победный бросок в серии буллитов. Российский голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 25 из 27 бросков по его воротам.

У их оппонентов шайбами отметились Крис Крайдер (22-я) и российский форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич (60-я), гол которого позволил хозяевам перевести игру в овертайм. Ворота «Рейнджерс» защищал российский голкипер Александр Георгиев, который смог отразить 39 из 41 шайбы.

Артемий Панарин был признан первой звездой матча, Александр Георгиев — второй, Сергей Бобровский — третьей.

Отметим, по итогам игры «Коламбус» после этой победы набрал 96 очков, что позволило ему гарантировать себе место в плей-офф за один тур до окончания регулярного чемпионата. «Рейнждерс» с 74 на двенадцатом месте и вне зоны плей-офф.