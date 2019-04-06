Москва, 6 апреля, 2019, 06:03 — ИА Регнум. Предложение от владельцев сети магазинов «Магнит» поступило «Ленте», сообщили в пресс-службе компании.

Дарья Антонова ИА REGNUM В магазине

«Независимые директора «Ленты» подтверждают, что российский ретейлер «Магнит» обратился к «Ленте» 11 марта, чтобы выяснить преимущества возможной комбинации. С тех пор между «Магнитом» и независимыми директорами «Лента» осуществлялась связь на высоком уровне в отношении возможной транзакции, но «Магнит» не смог обеспечить точность структуры, сроков и возможности доставки любой такой транзакции, несмотря на неоднократные просьбы независимых директоров «Ленты» сделать это», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что «Лента» получила от «Магнита» «необязательное предложение» о покупке всего бизнеса компании, причем денежное вознаграждение должно составить 1 779 525 836 долларов США. Независимые директора «Ленты» попросили «Магнит» подтвердить, желает ли тот провести сделку, учитывая, что «Севергрупп» согласится приобрести пакет 42% акций. «Магнит», отмечает компания, пока не разъяснил эти нюансы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 апреля «Лента» анонсировала планы группы компаний «Севергрупп» приобрести 34,44% ее акций.