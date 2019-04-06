Бухарест, 6 апреля, 2019, 05:59 — ИА Регнум. Государства, входящие в еврозону, готовы к любым сценариям выхода Великобритании из состава ЕС, заявил председатель Еврогруппы Марио Сентено по итогам заседания в Бухаресте.

Brexit

Он заявил, что страны еврозоны приняли все меры для подготовки к различным сценариям Brexit. В частности они разработали национальные резервные планы в области финансов.

«Со своей стороны, мы подготовились ко всем возможным сценариям. Это включает, конечно, и Brexit без сделки», — заявил Сентено.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обратилась с письмом к главе Евросовета Дональду Туску с просьбой отсрочить дату Brexit до 30 июня. Просьба связана с тем, что британский парламент отказывается одобрять проект соглашения с ЕС по условиям выхода, а также с желанием британских властей избежать сценария выхода из Евросоюза без заключения соглашения (так называемый «жесткий» Brexit).