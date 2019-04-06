Петропавловск-Камчатский, 6 апреля, 2019, 05:39 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 4.0 произошло в берегов Камчатки в Тихом океане, сообщает пресс-служба краевого ГУ МЧС РФ.

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Сообщается, что эпицентр подземных толчков располагался в 217 километров к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского. Глубина залегания составила десять километров. Отмечается, что в населенных пунктах Камчатки подземные толчки не ощущались. Угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта у берегов Камчатки было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,3. В камчатской столице Петропавловске-Камчатском ощущались подземные толчки силой до трех баллов. Разрушений и пострадавших не было.