Казань, 6 апреля, 2019, 05:33 — ИА Регнум. Сведения о семьях, чьи дети носят хиджабы даже в школе, начали собирать в Казани, сообщил адвокат Руслан Нагиев, пишет «Вечерняя Казань».

(сс) shotput Лупа, газета, старая газета

Юрист опубликовал в соцсети подписанное главой подразделения по делам несовершеннолетних УМВД по Казани письмо, в котором просят дать сведения о детях, «придерживающихся строгих религиозных убеждений (носящих хиджабы)», а также указать, с какого времени они носят хиджабы.

Предположительно, послание распространено среди директоров школ Казани. Комментируя эту информацию, адвокат возмутился, апеллируя к конституционным правам на свободу совести, вероисповедания и закону о персональных данных.

«Также я усматриваю в происходящем дискриминацию по религиозному признаку. Ведь дети другой веры не интересуют полицию!» — отметил Нагиев.

Адвокат задал вопрос, почему сведения собирает ПДН, которое «занимаются юными правонарушителями».

«Выходит, девочек в хиджабах поставили в один ряд с малолетними преступниками?! Возмутительна и просьба предоставить документы, подтверждающие, что с девочкой в хиджабе работал психолог, — добавил Нагиев. — Разве исповедование ислама требует вмешательства психолога?!»

В связи со случившимся Нагиев решил обратиться в прокуратуру Татарии и к региональному уполномоченному по правам ребенка. Цель обращения — узнать, какую правовую оценку этому письму дадут в ведомствах. Комментарии в региональном МВД издание не получило.