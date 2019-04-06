Вашингтон, 6 апреля, 2019, 05:20 — ИА Регнум. Соединенные Штаты переполнены людьми и поэтому не имеют больше возможности принимать мигрантов, заявил президент США Дональд Трамп в ходе поездки к границе с Мексикой, сообщает агентство Bloomberg.

(сс) lamuk_lamuk Мигранты

«Наша страна переполнена. Наша территория тоже. И этот район переполнен. Больше мигрантов принять не можем, разворачивайтесь и уходите», — заявил он.

Также Трамп в очередной раз заявил о своих намерениях закрыть границу с Мексикой, но пока отказывается от решительных действий, так как, по его мнению, мексиканские власти последнее время неплохо поработали в деле решения миграционной проблемы.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля американский лидер Дональд Трамп отправился на границу с Мексикой, чтобы оценить ход строительства пограничной стены. Он заявил, что намерен показать участок стены, которая будет построена.