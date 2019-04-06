Вашингтон, 6 апреля, 2019, 05:04 — ИА Регнум. Арест американской марионетки Хуана Гуйдо, провозгласившего себя «временным президентом Венесуэлы», станет «последней ошибкой» законно избранного президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро, заявил высокопоставленный сотрудник Белого дома США.

Иван Шилов ИА REGNUM Хуан Гуайдо

«Последствия… ареста Хуана Гуайдо будут разрушительны для Мадуро. Это будет его последней ошибкой», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее, 2 апреля, Национальное учредительное собрание Венесуэлы единогласно одобрило лишение Хуана Гуайдо депутатского иммунитета. Это решение позволит возобновить уголовное расследование против проамериканского оппозиционера.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля власти Венесуэлы начали уголовное расследование по делу оппозиционера Хуана Гуайдо. По словам главы комиссии по вопросам права Национального учредительного собрания Хулио Гарсия Серпа, Гуайдо должен «заплатить за все, что сделал», в том числе и за предательство Родины.