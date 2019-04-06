Вашингтон, 6 апреля, 2019, 04:39 — ИА Регнум. Поздравление с избранием на должность главы Всемирного банка выразил Дэвиду Мэлпассу американский президент Дональд Трамп в Twitter.

Minsvyaz.ru Всемирный банк

Он назвал избрание Мэлпасса крупным событием.

Напомним, кандидатуру Мэлпасса, который пока является заместителем американского министра финансов по международным делам, предложил Трамп.

5 апреля во Всемирном банке прошло голосование, на котором единогласно была утверждена кандидатура Малпасса. Пятилетний срок президентства Малпасса в банке начинается 9 апреля.