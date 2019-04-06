Челябинск, 6 апреля, 2019, 04:41 — ИА Регнум. Дикий волк покусал ребенка в самодельном контактном зоопарке в одном из парков Челябинска, передает ГТРК «Южный Урал».

(сс) raincarnation40 Волк

Сообщается, что ребенок с матерью посещали контактный зоопарк в парке Гагарина. Ребенок захотел погладить волка, однако животное вцепилось мальчику в ногу. Владелец животного на обвинения матери мальчика ответил, что ребенку не следовало подходить к волку, если он не умеет играть с животными.

Телеканал отмечает, что житель Челябинска Сергей Панасенко помимо волка выводит в парк и других диких животных, которых показывает желающим за небольшую плату. В частности, помимо волка у мужчины имеются енот и лиса.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе в парке имени Гагарина в Челябинске произошел аналогичный случай. В сеть попало короткое видео, где мальчик дошкольного возраста лежит на снегу и кричит, а волк держит его за ногу. По словам владельца животного Сергея Панасенко, животное и ребенок якобы просто играли.