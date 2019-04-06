Чикаго, США, 6 апреля, 2019, 04:29 — ИА Регнум. Объём производства самолётов Boeing 737 MAX будет сокращён, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

(сс) pjs2005 Boeing 737 MAX

Уточняется, что это — временная мера, которая начнёт действовать с середины текущего месяца. Теперь вместо 52 за один месяц будет выпускаться 42 машины. Сокращений сотрудников предприятия не планируется.

В компании пояснили, что сокращение производства является результатом снижения заказов на эти самолёты. Зато теперь производитель сможет более тщательно заняться сертификацией программного обеспечения.

Напомним, репутация Boeing сильно пострадала после очередной авиакатастрофы его самолёта, которая на этот раз произошла над Аддис-Абебой 10 марта. Ряд покупателей отказался от приобретения модели Boeing 737 MAX, которая себя дискредитировала.

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