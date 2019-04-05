Вашингтон, 6 апреля, 2019, 02:52 — ИА Регнум. Бывший вице-президент США и член Демократической партии Джо Байден пообещал принять решение о своем выдвижении в качестве кандидата в президенты Соединенных Штатов «в ближайшее время». Об этом Байден заявил в ходе общения с журналистами в Вашингтоне, передает CNN.

(сс) Marc Nozell Джо Байден

На вопрос журналистов о том, готов ли Байден принять участие в предвыборной гонке, он ответил, что уже близок к принятию решения. Он подчеркнул, что если все же решится участвовать в президентских выборах в 2020 году, то намерен объявить об этом «одним из последних».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Джо Байдена две женщины обвинили в непристойных прикосновениях. В ответ Байден выпустил видео, в котором объясняет свое поведение привычкой. По его словам, прикосновение к людям является частью налаживания коммуникаций между людьми.