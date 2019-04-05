Над Японским морем. Российский Ил-38 выполнял плановый полёт
Москва, 6 апреля, 2019, 02:41 — ИА Регнум. Заявление японского министерства обороны о перехвате патрульного самолёта Ил-38 ВМФ РФ над акваторией Японского моря прокомментировали в Минобороны РФ.
В ведомстве отметили, что Ил-38 морской авиации Тихоокеанского флота 5 апреля 2019 г. выполнял плановый полет над нейтральными водами Японского моря. При этом самолёт на отдельных этапах сопровождали истребители F-16 ВВС Южной Кореи и японские F-15.
Отмечается, что полёты российских самолётов проводятся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Никакого нарушения границ других стран они не допускали.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 апреля в минобороны Японии заявили, что его самолёты поднялись в воздух при появлении Ил-38 над Японским морем. В воздушное пространство этой страны, согласно опубликованным данным, российский самолёт не заходил.