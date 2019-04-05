Афины , 6 апреля, 2019, 02:43 — ИА Регнум. Греция не исключает вариант закупки американских истребителей F-35 в рамках модернизации своих ВВС, заявил министр обороны страны Эвангелос Апостолакис журналистам в ходе посещения авиабазы Андровида.

F-35

Журналисты попросили главу военного ведомства Греции прокомментировать информацию о том, что Греция является потенциальным покупателем американских самолетов.

«Мы посмотрим, посмотрим на это, посмотрим на все компоненты и посмотрим, как пойдет», — заявил Апостолакис.

Он подчеркнул, что в настоящее время Греция выбирает модель нового самолета для модернизации своих военно-воздушных сил.

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Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля Пентагон подтвердил, что блокирует поставки любых материалов и продукции, связанных с новыми истребителями F-35. США решили заблокировать поставку истребителей в связи с планами Турции закупить российские системы противовоздушной обороны С-400 «Триумф».