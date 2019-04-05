Киев, 6 апреля, 2019, 01:18 — ИА Регнум. Комментарий по поводу проигрыша Киева Москве в споре в ВТО выложил украинский министр иностранных дел Павел Климкин в Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Климкин

«Спрашивают, почему Украина проиграла спор в ВТО. Без саморекламы для нашей дипломатической команды могу сказать, что иногда стоит все же прислушаться к МИД [Украины] и по стратегии, и по тактике», — написал Климкин.

https://twitter.com/PavloKlimkin/status/1114192491425751040

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Украина проиграла России спор в ВТО по поводу неправомочности транзита украинских товаров через российскую территорию. Киев собирается оспорить это решение ВТО в суде.