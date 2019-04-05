Вашингтон, 6 апреля, 2019, 00:58 — ИА Регнум. Целью новых санкций против Венесуэлы является лишение Каракаса поддержки со стороны Кубы, заявил американский министр финансов Стивен Мнучин.

Стивен Мнучин

Комментируя введение Вашингтоном санкций против венесуэльских нефтяных танкеров и двух нефтяных компаний — экспортеров на Кубу, Мнучин назвал Гавану фактором, способствующим «сползанию Венесуэлы в кризис».

«Министерство финансов [Соединенных Штатов] предпринимает меры против судов и структур, которые транспортируют нефть, и тем самым спасают нелегитимный режим [венесуэльского президента Николаса] Мадуро», — добавил Мнучин.

Напомним, 5 апреля Вашингтон ввел санкции против 34 венесуэльских нефтяных танкеров, связанных с госкомпанией PDVSA, и двух компаний, сотрудничающих с Кубой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Мнучин возложил на Кубу ответственность за «крах Венесуэлы». Он обещал, что Гавана будет привлечена к ответственности.