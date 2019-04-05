Москва, 6 апреля, 2019, 01:00 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин примет участие в форуме «Один пояс — один путь», который пройдет в китайском Пекине 26−27 апреля, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков журналистам.

Kremlin.ru Владимир Путин

Ранее заведующий канцелярией комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи заявил, что на форум «Один пояс — один путь» в Пекине прибудут около 40 лидеров иностранных государств. Он отметил, что в саммите примет участие и президент РФ Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля американские СМИ сообщили, что не будут отправлять высокопоставленную делегацию на форум «Один пояс — один путь».