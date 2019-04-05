Ереван, 6 апреля, 2019, 00:41 — ИА Регнум. В рамках рабочего визита в Гюмри премьер-министр Никол Пашинян в сопровождении министра обороны Давида Тонояна 5 апреля посетил 102-ю российскую военную базу Гюмри.

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Командование военной базы представило главе правительства созданные для военнослужащих условия жизни и труда. Премьер-министр посетил музей военной базы, ознакомился с представленными экспонатами, сделал запись в Книге почетных гостей и посетил действующую на территории военной базы церковь.

В завершении визита участники делегации вместе с представителями сотрудниками посольства РФ в Армении, ФСБ, генконсульства РФ с Гюмри и администрации Ширакской области возложили венки и цветы к памятникам советским воинам и дважды Герою Советского Союза генерал-лейтенанту Михаилу Калашникову.

29 декабря 1941 года в окрестностях села Ачит Свердловской области было начато формирование 1415-го стрелкового полка 435-го стрелковой дивизии, правопреемницей которого стала 102 военная база. За годы Великой Отечественной войны полк с боями прошел 5000 километров, освободив свыше 170 населенных пунктов. Более 2000 офицеров и солдат дивизии были награждены орденами и медалями.

22 октября 1944 года Указом Президиума Верховного Совета СССР за образцовое выполнение задания командования в боях с немецко-фашистскими захватчиками при освобождении города Витебск, полк был награжден орденом Александра Невского. 26 мая 1957 года полк был передислоцирован в город Ленинакан Армянской ССР (ныне г. Гюмри Республики Армения).

С 1 июля 2001 года соединение вошло в состав Объединенной Группировки войск (сил) Вооруженных сил Российской Федерации и Республики Армения. С 1 августа 2009 года полк был переформирован в 73 отдельную мотострелковую бригаду, а в связи с организационно-штатными мероприятиями в мае 2010 года был переименован в 102 ордена Александра Невского военную базу. 14 ноября 2009 года российской военной базе было вручено Боевое Знамя нового образца.

102-я российская военная база несет боевое дежурство в рамках Объединенной системы ПВО СНГ. РФ и Армения 20 августа 2010 года продлили до 2044 года срок действия договора о размещении базы. Протокол предусматривает также расширение сферы ее географической и стратегической ответственности. База оснащена ЗРК С-300В, Бук-М1−2, истребителями МиГ-29, военно-транспортными вертолетами Ми-8МТ и ударными Ми-24П.