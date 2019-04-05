Ереван, 6 апреля, 2019, 00:21 — ИА Регнум. Проведенные генеральной прокуратурой Армении в 2018—2019 годах проверки в Национальной картинной галерее выявили отсутствие 626 экспонатов общей стоимостью в 120 млн драмов (почти $250 тыс.).

Национальная картинная галерея Армении

Как сообщает пресс-служба генпрокуратуры, в частности из фондов ГНКО «Выставочный центр», принадлежащих Национальной галерее, пропала работа кисти Мартироса Сарьяна «Зал армянской филармонии» стоимостью в 60 млн драмов (порядка $123 тыс.), картина Ованнеса Зардаряна «Возрождение» стоимостью в 2 млн драмов (порядка $4,1 тыс.), а также другие картины, гобелены, графические работы и скульптуры.

Генпрокуратура в ходе проверки также установила, что инвентаризация активов и обязательств фондов ГНКО «Выставочный центр» никогда не проводилась, несмотря на то, что данный процесс является обязательным перед подготовкой ежегодной финансовой отчетности в соответствии с законодательством.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Кража», «Хищение предметов или документов, имеющих особую историческую, художественную или культурную ценность» и «Служебная халатность».